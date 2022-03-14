Otoyolda fuhuş yaptıran 7 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Otoyolda fuhuş yaptıran 7 zanlı tutuklandı

14.03.2022 09:45

Otoyolda fuhuş yaptıran 7 zanlı tutuklandıADANA Adana'da 6 kadına otoyolda zorla fuhuş yaptırıp kazandıkları paraya el koyduğu öne sürülen 7 zanlı tutuklandı.

Otoyolda fuhuş yaptıran 7 zanlı tutuklandı

ADANA Adana'da 6 kadına otoyolda zorla fuhuş yaptırıp kazandıkları paraya el koyduğu öne sürülen 7 zanlı tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte 6 kadının fuhşa zorlandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, 3 aylık teknik ve fiziki takip sonucu şebeke üyesi 10 kişinin, 6 kadını Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'na bıraktığını, fuhşun ardından da gün sonunda kadınları toplayıp, paralarına da el koyduklarını belirledi.

Savcılığın yakalama kararı çıkartmasının ardından operasyon için harekete geçen ekipler, 10 Mart'ta düzenlenen şafak operasyonunda 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüphelilerden 3'ü ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 7'si ise adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şebeke üyesi 7 zanlı 'fuhşa teşvik' ve 'fuhşa yer ve imkan sağlamak' suçundan tutuklandı.

Zanlıların fuhuş yapmak istemeyen kadınları darp ettiği de öne sürüldü.

Otoyolda fuhuş yaptıran 7 zanlı tutuklandı
Otoyolda fuhuş yaptıran 7 zanlı tutuklandı
Otoyolda fuhuş yaptıran 7 zanlı tutuklandı
Otoyolda fuhuş yaptıran 7 zanlı tutuklandı
Otoyolda fuhuş yaptıran 7 zanlı tutuklandı
Otoyolda fuhuş yaptıran 7 zanlı tutuklandı

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Adana Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Tarsus, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otoyolda fuhuş yaptıran 7 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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