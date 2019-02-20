Otoyolda Geri Geri Giden Otomobilin Kamyona Çarptığı Anlar Kamerada
1 saat önce
Otoyolda geri geri giden otomobilin kamyona çarptığı anlar kamerada Otoyolda geri geri giden sürücü faciaya neden oluyorduİSTANBUL - Trafikte aracıyla geri geri yol alan sorumsuz sürücü arkadan gelen bir araca çarparak kazaya sebebiyet verdi.
Otoyolda geri geri giden otomobilin kamyona çarptığı anlar kamerada
Otoyolda geri geri giden sürücü faciaya neden oluyordu
İSTANBUL - Trafikte aracıyla geri geri yol alan sorumsuz sürücü arkadan gelen bir araca çarparak kazaya sebebiyet verdi. Hem çevredekilerin hem de kendi canını hiçe sayan şahsın sebep olduğu kaza kameralarca kaydedildi. TEM
otoyolu Aydınlı
mekiinde aracıyla geri geri ilerleyen bir sürücü arkadan gelen başka bir araca çarpmasıyla kazaya sebep oldu. Hem kendi canını hem de yoldaki diğer sürücülerin canını hiçe sayan sorumsuz sürücü, kazadan sonra arkasına bile bakmadan aracıyla olay yerinden kaçtı. Geri geri gelen aracın sebep olduğu kaza, arkadan gelen aracın güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde araç yolda geri geri ilerliyor ve arkadan gelen araç ile çarpışıyor. Daha sonra öndeki araç hiçbir şey olmamış gibi oradan uzaklaşıyor.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:25 Kaynak: İHA
Tanzim Satışla Balıkesir'de 2 Günde 15 Ton Patates Satıldı
Evden Kaçan 2 Kız, Bileklerini Keserken Bulundu
Eski Ortağı ile Arkadaşını Vuran Saldırgan, Yakalanacağını Anlayınca İntihar Etti
Sokak Ortasında Eski Eşini Darp Eden Alkollü Adam, Linç Edilmekten Son Anda Kurtarıldı