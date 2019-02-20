Otoyolda Geri Geri Giden Sürücü Faciaya Neden Oluyordu
34 dakika önce
Trafikte aracıyla geri geri yol alan sorumsuz sürücü arkadan gelen bir araca çarparak kazaya sebebiyet verdi.
Trafikte aracıyla geri geri yol alan sorumsuz sürücü arkadan gelen bir araca çarparak kazaya sebebiyet verdi. Hem çevredekilerin hem de kendi canını hiçe sayan şahsın sebep olduğu kaza kameralarca kaydedildi. TEM
otoyolu Aydınlı
mevki'inde aracıyla geri geri ilerleyen bir sürücü arkadan gelen başka bir araca çarpmasıyla kazaya sebep oldu. Hem kendi canını hem de yoldaki diğer sürücülerin canını hiçe sayan sorumsuz sürücü, kazadan sonra arkasına bile bakmadan aracıyla olay yerinden kaçtı. Geri geri gelen aracın sebep olduğu kaza, arkadan gelen aracın güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:32 Kaynak: İHA
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