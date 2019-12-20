Otoyolda hafif ticari araçla çarpışan taksinin şoförü öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otoyolda hafif ticari araçla çarpışan taksinin şoförü öldü - Son Dakika

Otoyolda hafif ticari araçla çarpışan taksinin şoförü öldü

6 saat önce

BOLU'da, yolu kısaltmak için TEM Otoyolu'nda yasak olan acil dönüş noktasından dönüş yapmaya çalışan taksiye hafif ticari araç çarptı.

Otoyolda hafif ticari araçla çarpışan taksinin şoförü öldü, System.String[]

BOLU'da, yolu kısaltmak için TEM Otoyolu'nda yasak olan acil dönüş noktasından dönüş yapmaya çalışan taksiye hafif ticari araç çarptı. Kazada taksi sürücüsü Ali Kayaoğlu yaşamını yitirirken, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Köroğlu Park mevkiinde meydana geldi. Bolu merkezden yolcu aldıktan sonra TEM Otoyolu'nda bulunan bir tesise bırakan Ali Kayaoğlu, idaresindeki 14 T 0304 plakalı taksiyle yolu uzatmamak için otoyolda bulunan ve yalnızca görevli araçların kullanımına açık olan acil dönüş noktasından dönüş yapmaya çalıştı. Taksi, bu sırada arkasından gelen Mahmut Alp'in kullandığı 34 YC 6727 plakalı hafif ticari araç hızla çarptı. Kazada Borazanlar Taksi Durağı'na bağlı çalışan taksinin sürücüsü Ali Kayaoğlu yaşamını yitirdi. Hafif ticari aracın sürücüsü ve yanında bulunan Ferhat Bıçak ise yaralandı. Yaralılar 112 Acil ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücünün cenazesi morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


TEM Otoyolu, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 09:30 Kaynak: DHA
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