Son Dakika Haberleri: Otoyolda Hafriyat Kamyonu Yangını

Otoyolda Hafriyat Kamyonu Yangını

1 saat önce

Bayrampaşa O3 Otoyolu'nda hafriyat yüklü kamyonda yangın çıktı.

Otoyolda Hafriyat Kamyonu Yangını, System.String[]
Bayrampaşa O3 Otoyolu'nda hafriyat yüklü kamyonda yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, O3 Otoyolu'nda Otogar yönüne doğru giden hafriyat yüklü kamyon, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Söndürme çalışmaları sürerken, trafikte aksama meydana geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 10:23 Kaynak: AA

Bayrampaşa, Güncel
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