Otoyolda intihar girişimi! Araçların önüne atladı ama sürücülerin dikkati sayesinde kurtuldu - Son Dakika

Otoyolda intihar girişimi! Araçların önüne atladı ama sürücülerin dikkati sayesinde kurtuldu

Belarus'ta otoyolda araçların önüne atlayarak intihar girişiminde bulunan bir kişi sürücülerin manevraları sayesinden ölümden döndü.

Belarus'un başkenti Minsk'te lüks aracıyla otoyolda aşırı hızla ilerleyen bir sürücünün peşine polis takıldı. Başlayan kovalamacadan sonra aracını otoyol kenarına park eden sürücü yolun ortasına geçti. SÜRÜCÜLER MANEVRA YAPTI Hızla ilerleyen araçların önüne atlayan şahıs, araç sürücülerinin manevralarıyla boşluğa atladı. Araçların önüne atlayan şahıs yol kenarına düşerek yaralandı. intihar etmek isterken sürücünün dikkati ile kurtulan şahıs hastaneye sevk edildi. ARAÇLARIN ÖNÜNE ATLAYARAK İNTİHAR ETMEK İSTEMİŞ Belarus İçişleri Bakanlığı sürücünün uyuşturucu kullandığı için polislerden kaçtığını belirterek daha sonra araçların önüne atlayarak intihar etmeyi amaçladığını aktardı. Hastanede tedavi altında bulunan şahsın tedavisine devam edildiği ifade edilirken hayati tehlikesinin de bulunmadığı belirtildi. Şahsın tedavisinin ardından ifadesinin alınacağı ve ardından uyuşturucudan kurtulması için tedavi altına alınacağı duyuruldu.

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