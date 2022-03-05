Otoyolda kamyon ile otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Otoyolda kamyon ile otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 3 kişi yaralandı

05.03.2022 01:20
Otoyolda kamyon ile otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 3 kişi yaralandı

Tem otoyolu Düzce kesiminde meydana gelen trafik kazasında kamyon ile otomobil çarpıştı.

Tem otoyolu Düzce kesiminde meydana gelen trafik kazasında kamyon ile otomobil çarpıştı. Kazada 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza; Düzce Tem otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ankara istikametinden İstanbul istikametine seyir halinde olan Serkan G. idaresinde ki 44 DS 595 plakalı Fiat marka otomobil ile aynı istikamette seyir halinde olan Metin A. idaresindeki 06 BIR 110 plakalı Iveco marka kamyon çarpıştı. Otomobil, çarpışmanın etkisi ile refüje çarparak durabildi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Serkan G. ile araç içerisinde bulunan Ferhan G. ve Bengüsu G. olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamyon ile çarpışan otomobil hurdaya dönerken trafik ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE

Otoyolda kamyon ile otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 3 kişi yaralandı
Otoyolda kamyon ile otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 3 kişi yaralandı
Otoyolda kamyon ile otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 3 kişi yaralandı
Otoyolda kamyon ile otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 3 kişi yaralandı
Otoyolda kamyon ile otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 3 kişi yaralandı
Otoyolda kamyon ile otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 3 kişi yaralandı
Otoyolda kamyon ile otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 3 kişi yaralandı

YORUMLAR
500
Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde otomobil ile kamyon çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde otomobil ile kamyon çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı Erzincan'da otomobilin devrildiği trafik kazasında 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı Erzincan'da otomobilin devrildiği trafik kazasında 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı

TEM Otoyolu, Otomobil, Düzce, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otoyolda kamyon ile otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 3 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
00:48 NATO'nun hava sahasını kapatmamasını eleştiren Zelenski: Bugünden itibaren ölenlerin hepsi sizin yüzünüzden ölecek
00:46 Kapsamlı araştırmada gerçek ortaya çıktı! Beşiktaş Aaron Boupendza transferinden vazgeçti
00:21 Kabine'de yeni değişiklik iddiası! Dışişleri Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan revizyon bekleniyor
00:15 Yolun ortasında çekiçle sürücüye saldırdı! O anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı
00:04 Teknik direktör Josep Guardiola, Rusya-Ukrayna savaşında politikacıları elleştirdi: NATO ve Avrupa ülkeleri tamamen başarısızlık örneği
23:47 Şarkıcı Çelik siyasete atıldı! Zafer Partisi'ne destek verdi
23:10 Fenerbahçe'de Arda Güler sevinci yaşanıyor! Yeni kontrat konusunda anlaşmaya varıldı
23:07 24 yaşındaki genç, doğal gaz borusuna iple asılı halde bulundu! Kaleme aldığı mektup incelemeye alındı
22:52 Rusya'dan yaptırımlara karşı hamle geldi! Facebook'a erişim engellendi
22:45 Spor dünyası yaptırımlarını sürdürüyor! Ligue 1'in Rusya'daki yayın sözleşmesi askıya alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2022 01:26:36. #1.12#
SON DAKİKA: Otoyolda kamyon ile otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 3 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement