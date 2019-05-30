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Otoyolda kamyon yangını

2 saat önce

Aydın-İzmir otoyolunda Aydın istikametine doğru ilerleyen harfiyat kamyonunda çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

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Aydın- İzmir otoyolunda Aydın istikametine doğru ilerleyen harfiyat kamyonunda çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın'a doğru ilerlemekte 19 AG 863 plakalı kamyonetten dumanların yükseldiğini gören şoför S.A aracını hemen kenara çekti. Araç sürücüsü ve çevredeki vatandaşların su ve yangın tüpleri ile söndürme çalışmaları başarısız olurken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kamyondaki yangını söndürdü. Kamyonda büyük çapta maddi hasar oluştu. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:06 Kaynak: İHA
3. Sayfa
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