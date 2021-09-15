Otoyolda kamyona çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Minibüste sıkışarak hafif yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldıktan sonra 112 Acil Servis görevlileri tarafından Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kamyon ile bariyer arasında sıkışan minibüs, bir süre sürüklenerek durabildi.

Alınan bilgiye göre, İsmail Ş. (49) idaresindeki 34 VM 6824 plakalı minibüs, Gemlik Kavşağı yakınında önünde seyreden Ahmet Hakan Ç'nin (50) kullandığı 34 JU 0927 plakalı kamyona arkasından çarptı.

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