OTOYOLDA, KAMYONUN ÇARPTIĞI OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ - Son Dakika

Bursa'da, otoyolda meydana gelen trafik kazasında, geriye doğru gelmekte olan otomobile, kamyon çarptı. Kazada, otomobilde sıkışan sürücü ağır yaralı olarak kaldırıldığı Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 12.30'da, İstanbul- İzmir otoyolunun Alaşarköy Mevkii'nde meydana geldi. İddiaya göre, M.P. yönetimindeki 34 ZD 2747 plakalı kamyon, dönüş yapacağı kavşağı geçtiğini fark edince, emniyet şeridini kullanarak geri geri gelmekte olan N.B.'nin idaresindeki 34 CJC 354 plakalı otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan her iki araç bariyerlere çarptı. Haber verilmesi sonucu olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçlardan çıkartılan M.P ile N.B. ambulanslar ile Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan, durumu ağır olan otomobil sürücüsü N.B. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtaralamayıp yaşamını yitirdi. Kamyon sürücüsünün durumunun ise iyi olduğu açıklandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.