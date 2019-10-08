Son Dakika Haberleri: Otoyolda karşı şeride geçen tıra iki otomobil çarptı: 4 yaralı
Son Dakika Güncel Otoyolda karşı şeride geçen tıra iki otomobil çarptı: 4 yaralı

Otoyolda karşı şeride geçen tıra iki otomobil çarptı: 4 yaralı

1 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyolda karşı şeride geçen tıra iki otomobilin çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Otoyolda karşı şeride geçen tıra iki otomobil çarptı: 4 yaralı, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyolda karşı şeride geçen tıra iki otomobilin çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Çöplü mevkisinde meydana geldi. Damlama'dan Tarsus'a seyir halinde olan 27 BPD 20 plakalı tırın sürücüsü Mehmet Gökçeoğlu, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarpıp refüjleri kırarak karşı şeride geçti. Yan yatarak durabilen tekstil yüklü tıra, karşı yönden gelen Bülent Arıcı idaresindeki 01 EIA 21 ile Abbas Yiğit yönetimindeki 01 AAE 123 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüleri Bülent Arıcı, Abbas Yiğit, tır sürücüsü Mehmet Gökçeoğlu ve otomobilde bulunan bir yolcu yaralandı. Yaralılar Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazadan dolayı dört şeritli otoyol trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri, yolun trafiğe açılması için çalışmalara başladı.

Savaş alanına dönen otoyolda çalışmalar devam ediyor.

(Ersoy Yalçın/İHA)

TEM Otoyolu, Mersin, Tarsus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 12:55 Kaynak: İHA
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