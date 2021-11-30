Otoyolda kaza: 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika

İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir kısmında meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tolga Kılıç (38) idaresindeki 34 ESH 981 plakalı otomobil, İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir kısmındaki Fethiye Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü Kılıç ile araçtaki Gizem Eren (31) ve Cemal Sağlam (41) yaralandı. Kazanın hemen ardından olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri geldi. Olay yerine gelen ekiplerce araçtan çıkartılan yaralılar Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Cemal Sağlam'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

(Emre Binakuran/ İHA)