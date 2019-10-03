Son Dakika Haberleri: Otoyolda kazaya davetiye çıkartacak görüntüler
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Otoyolda kazaya davetiye çıkartacak görüntüler

56 dakika önce

Otoyolda kazaya davetiye çıkartacak görüntüler Su borularını kamyon yerine otomobilinin tavanına yükledi otoyola çıktı.

Otoyolda kazaya davetiye çıkartacak görüntüler

Su borularını kamyon yerine otomobilinin tavanına yükledi otoyola çıktı... O anlar kamerada

DÜZCE - Otomobilinin üzerine bağladığı su borularıyla otoyolda seyreden sürücü şaşkına çevirdi. Gece karanlığında otomobil üzerindeki su borularını ufo sanan sürücüler otomobilin tavanına bağlı borulara isyan ettiler. Kazaya davetiye çıkartırcasına otoyolda seyreden sürücüyü diğer sürücüler tarafından görüntüledi.

Akşam saatlerinde 06 AGP 904 plakalı otomobil sürücüsü su borularını binek tipi otomobilinin tavanına bağlayarak Tem Otoyolu'nda Ankara istikametine doğru seyretmeye başladı. Akşam karanlık çökmesi ile birlikte de otomobilin üstündeki borular ufo görünümüne döndü. Otomobilin arkasından seyreden diğer sürücüler ise tuhaf görüntüyü cep telefonlarıyla kaydettiler. Tem otoyolu Bolu Dağı viyadüklerinde görüntülenen otomobili gören sürücüler; uzaktan ufo gibi görünüyor. Yakından görmeyince insan korkuyor. Kamyon bulamadığı için otomobilin üstüne bağladığı su borularını Ankara istikametine götürüyor herhalde" diyerek yorumunu yapmaktan da kendilerini alamadılar.

Otoyolda kazaya davetiye çıkartacak görüntüler

TEM Otoyolu, ufo, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 08:11 Kaynak: İHA
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