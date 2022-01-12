Otoyolda koşan atı gören sürücü hem görüntüledi hem anlattı - Son Dakika

ARNAVUTKÖY'de otoyolda araçların arasında koşan atı kaydeden sürücü at yarışı anlatır gibi o anları anlattı.
İlk görüntüde İstanbul Havalimanı Arnavutköy Yolu'nda ilerleyen otomobillerin arasında hızla koşan sürücülerin dikkatini çekti. Tehlike yaratan atı gören sürücülerden biri o anları cep telefonuyla görüntüledi. Çekim yapan sürücü at yarışı anlatır gibi anlatınca ortaya ilginç görüntüler çıktı.Arnavutköy - Çatalca yolunda ise bir inek yola fırlayarak koşmaya başladı. İneği gören sürücüler kornaya basarak hayvanı yoldan çıkarmak istedi. Panik olan inek, daha sonra bir sürücünün aracıyla yönlendirmesi sonucu yoldan çıktı.
Kaynak: DHA
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