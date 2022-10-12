Otoyolda küçük ev aletleri taşıyan tır alev alev yandı - Son Dakika
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Otoyolda küçük ev aletleri taşıyan tır alev alev yandı

12.10.2022 21:37

Otoyolda küçük ev aletleri taşıyan tır alev alev yandı TEM otoyolu Düzce kesiminde küçük ev aletleri taşıyan tırın şoför mahalinde başlayan yangında alevler dorseyi sardı.

Otoyolda küçük ev aletleri taşıyan tır alev alev yandı

DÜZCE - TEM otoyolu Düzce kesiminde küçük ev aletleri taşıyan tırın şoför mahalinde başlayan yangında alevler dorseyi sardı. Tır alev alev yandı. Tırın yandığı anlar diğer sürücüler tarafından an ve an görüntülendi.

Yangın TEM otoyolu Düzce Sakarya sınırında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Ankara'dan İstanbul istikametine gitmekte olan İrfan B. idaresindeki 14 DN 600 plakalı küçük ev aletleri taşıyan tır, hareket halindeyken elektrik kontağından çıkan kıvılcımlarla alev aldı. Dumanları gören sürücü İrfan B., tırı arıza şeridine çekerek durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine Düzce Belediyesine ait çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı. Yangında tırın taşıdığı küçük ev aletleri de zarar gördü. TEM otoyolu İstanbul istikametine trafik tek şeritten verilirken uzun araç kuyrukları oluştu. Tırın yanma anları ise otoyolu kullanan diğer sürücüler tarafından an ve an görüntülendi.

Yangınla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

TEM Otoyolu, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otoyolda küçük ev aletleri taşıyan tır alev alev yandı - Son Dakika

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