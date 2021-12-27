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OTOYOLDA KURAL İHLALİ YAPAN SÜRÜCÜLER HELİKOPTERLE TESPİT EDİLDİ - Son Dakika

OTOYOLDA KURAL İHLALİ YAPAN SÜRÜCÜLER HELİKOPTERLE TESPİT EDİLDİ

27.12.2021 13:38

KOCAELİ'de jandarma ekiplerinin Kuzey Marmara Otoyolu'nda helikopterle yaptığı trafik denetiminde kural ihlali yapan 6 sürücüye ceza kesti.

KOCAELİ'de jandarma ekiplerinin Kuzey Marmara Otoyolu'nda helikopterle yaptığı trafik denetiminde kural ihlali yapan 6 sürücüye ceza kesti.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolu'nda havadan denetim yaptı. Gebze Mollafenari Jandarma Karakolu'ndan havalanan helikopter ile otoyolun Kocaeli geçişinde bulunan 113 kilometrelik kısmı yaklaşık 2 saat süreyle kontrol edildi. Toplam 345 aracın incelendiği denetimde, 'Sağ şerit veya bankette uygunsuz şekilde beklemek', 'Ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı', 'Tehlikeli şerit değiştirme', 'Hatalı sollama', 'Hız sınırını aşma' ve 'Karayolunda zorunlu haller dışında duraklama' maddelerini ihlal eden 6 sürücüye ceza uygulandı.

OTOYOLDA KURAL İHLALİ YAPAN SÜRÜCÜLER HELİKOPTERLE TESPİT EDİLDİ
OTOYOLDA KURAL İHLALİ YAPAN SÜRÜCÜLER HELİKOPTERLE TESPİT EDİLDİ
OTOYOLDA KURAL İHLALİ YAPAN SÜRÜCÜLER HELİKOPTERLE TESPİT EDİLDİ
OTOYOLDA KURAL İHLALİ YAPAN SÜRÜCÜLER HELİKOPTERLE TESPİT EDİLDİ
OTOYOLDA KURAL İHLALİ YAPAN SÜRÜCÜLER HELİKOPTERLE TESPİT EDİLDİ
OTOYOLDA KURAL İHLALİ YAPAN SÜRÜCÜLER HELİKOPTERLE TESPİT EDİLDİ
OTOYOLDA KURAL İHLALİ YAPAN SÜRÜCÜLER HELİKOPTERLE TESPİT EDİLDİ
OTOYOLDA KURAL İHLALİ YAPAN SÜRÜCÜLER HELİKOPTERLE TESPİT EDİLDİ

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İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Marmara, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: OTOYOLDA KURAL İHLALİ YAPAN SÜRÜCÜLER HELİKOPTERLE TESPİT EDİLDİ - Son Dakika
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