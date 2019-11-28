Son Dakika Haberleri: Otoyolda lastik değiştiren 4 kişiye tır çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
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Otoyolda lastik değiştiren 4 kişiye tır çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

6 saat önce

Mersin'de TEM Otoyolunda lastik değiştirmek isteyen 3 kişi, tırın çarpması sonucu öldü, 1 kişi de yaralandı.

Otoyolda lastik değiştiren 4 kişiye tır çarptı: 3 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Mersin'de TEM Otoyolunda lastik değiştirmek isteyen 3 kişi, tırın çarpması sonucu öldü, 1 kişi de yaralandı.


Alınan bilgiye göre, TEM otoyolu, Pozantı Tarsus istikametinde giden sürücüsü tespit edilemeyen 01 MA 4212 plakalı minibüsün lastiği Eskişehir Mahallesi yakınlarında patladı. Aracı emniyet şeridine çeken yabancı uyruklu J.I., M. I., M.A. ve M.A. lastik değiştirmek istedi. Lastik değişimi yapıldığı sırada aynı yönden gelen plakası belirlenemeyen bir tır 4 kişiye çarptı. Çarpmanın ardından J. I., M. I., M.A. olay yerinde hayatını kaybederken M.A. ağır yaralı olarak Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

TEM Otoyolu, Mersin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 09:28 Kaynak: İHA
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Otoyolda lastik değiştiren 4 kişiye tır çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
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