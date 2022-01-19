Otoyolda mahsur kalanlar için havadan karadan kurtarma çalışması yürütülüyor - Son Dakika

Otoyolda mahsur kalanlar için havadan karadan kurtarma çalışması yürütülüyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te dün başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan TAG Otoyolu'nda mahsur kalanlar için havadan karadan kurtarma çalışması yürütülüyor.

Gaziantep'te dün etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda kalan araçların ulaşıma kapattığı TAG otoyolunda havadan karadan kurtarma çalışmaları başlatıldı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından tahsis edilen 2 helikopter ile mahsur kalanlara gıda yardımı yapılarak, yaşlı, çocuk ve hastalar başta olmak üzere mahsur kalanları tahliye çalışması yürütülüyor. Yolda kalan araç ve mahsur kalanları kurtarmak için karadan da çalışma yürütülüyor.

Gaziantep İslahiye'deki Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığında bulunan arazi araçları ve kurtarıcılarla kayan ve kaza yapan araçlar kurtarılarak, yolun yeniden trafiğe açılması için çalışma yürütülüyor. Askeri araçlarla yürütülen çalışmalarda, 4 tır, 3 kamyon ve 3 sivil binek araç kurtarıldı. Ayrıca askerler, mahsur kalan, kadın, çocuk ve yaşlıları kurtararak, hastanelere götürüyor.