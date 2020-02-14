Otoyolda minibüsün çarpmasıyla öldü (2) - Son Dakika

TOPRAĞA VERİLDİ

İzmir'in Buca ilçesinde, karşıya geçmek istediği otoyolda bir minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitiren kuaför Olcay Gül için Bayraklı Genç Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.Gül'ün yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan alınan cenazesi, cami avlusuna getirildiğinde yakınları gözyaşı döktü. Cenazeye, Gül'ün ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Bekar olduğu öğrenilen genç kuaför, Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.