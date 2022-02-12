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Otoyolda mobilya yüklü kamyonet devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

Otoyolda mobilya yüklü kamyonet devrildi: 2 yaralı

12.02.2022 11:14

Otoyolda mobilya yüklü kamyonet devrildi: 2 yaralı Osmaniye'de TAG Otoyolunda seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu mobilya yüklü kamyonet devrildi.

Otoyolda mobilya yüklü kamyonet devrildi: 2 yaralı

OSMANİYE - Osmaniye'de TAG Otoyolunda seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu mobilya yüklü kamyonet devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu Şekerdere viyadüğünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gaziantep yönünden Adana istikametine seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen 27 ALD 52 plakalı kamyonet direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu Şekerdere viyadüğü üzerinde devrildi. Kazada mobilyalar ile kamyonette maddi hasar oluşurken sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan bir şahıs yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otoyolda mobilya yüklü kamyonet devrildi: 2 yaralı
Otoyolda mobilya yüklü kamyonet devrildi: 2 yaralı
Otoyolda mobilya yüklü kamyonet devrildi: 2 yaralı

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Gaziantep, Osmaniye, Kamyonet, Tarsus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otoyolda mobilya yüklü kamyonet devrildi: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otoyolda mobilya yüklü kamyonet devrildi: 2 yaralı - Son Dakika
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