Son Dakika Haberleri: Otoyolda Motosiklet Faciası

Otoyolda Motosiklet Faciası

1 saat önce

Bursa'nın Gemlik ilçesinden geçen Gebze Orhangazi Bursa otobanında meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

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Bursa'nın Gemlik ilçesinden geçen Gebze Orhangazi Bursa otobanında meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Metin Ducan (38) idaresindeki 48 JK 270 plakalı motosiklet sabah 07.00 sıralarında otoyolun Umurbey Viyadüğü'nde bariyerlere çarparak taklalar attı. Kaza yapan motosiklete çarpmak istemeyen 4 otomobil de birbirine çarparak durabildi. Kazada sürücü Metin Ducan olay yerinde hayatını kaybederken, arkasında bulunan Yusuf Edin Arslan da yaralı olarak Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile alakalı soruşturma sürdürülüyor. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 08:35 Kaynak: İHA

Gebze, Bursa, Gemlik, 3. Sayfa
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