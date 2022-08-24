İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkartılan Mustafa ve eşi Özlem Çekiç'in cenazeleri Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna gönderildi. Sağlık ekiplerince yine aynı hastaneye kaldırılan Mina ile Hasan Efe Çekiç'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Mustafa Çekiç yönetimindeki 26 SL 333 plakalı lüks otomobil, İstanbul- İzmir otoyolunun Balıkesir bölümündeki Ortaca Mahallesi mevkiinde kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kazada sürücü Mustafa Çekiç ile eşi Özlem Çekiç olay yerinde yaşamını yitirdi, araçtaki çocukları Mina ile Hasan Efe Çekiç de yaralandı.

Kaynak: İHA

Balıkesir, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Otoyolda refüje çarpan lüks otomobil karı kocaya mezar oldu! İki çocuk ise yaralı kurtuldu - Son Dakika

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