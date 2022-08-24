Otoyolda refüje çarpan lüks otomobil karı kocaya mezar oldu! İki çocuk ise yaralı kurtuldu - Son Dakika
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Otoyolda refüje çarpan lüks otomobil karı kocaya mezar oldu! İki çocuk ise yaralı kurtuldu

24.08.2022 09:51

İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir bölümünde otomobilin refüje çarpması sonucu karı koca yaşamını yitirirken iki çocuk ise yaralandı. Ailenin Bodrum'a tatile gitmek için Eskişehir'den yola çıktıkları öğrenildi.

Mustafa Çekiç yönetimindeki 26 SL 333 plakalı lüks otomobil, İstanbul- İzmir otoyolunun Balıkesir bölümündeki Ortaca Mahallesi mevkiinde kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kazada sürücü Mustafa Çekiç ile eşi Özlem Çekiç olay yerinde yaşamını yitirdi, araçtaki çocukları Mina ile Hasan Efe Çekiç de yaralandı.

ÇOCUKLARIN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkartılan Mustafa ve eşi Özlem Çekiç'in cenazeleri Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna gönderildi. Sağlık ekiplerince yine aynı hastaneye kaldırılan Mina ile Hasan Efe Çekiç'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

TATİL İÇİN YOLA ÇIKMIŞLAR

Çekiç ailesinin Bodrum'a tatile gitmek için Eskişehir'den yola çıktıkları öğrenildi.

Otoyolda refüje çarpan lüks otomobil karı kocaya mezar oldu! İki çocuk ise yaralı kurtuldu
Otoyolda refüje çarpan lüks otomobil karı kocaya mezar oldu! İki çocuk ise yaralı kurtuldu
Otoyolda refüje çarpan lüks otomobil karı kocaya mezar oldu! İki çocuk ise yaralı kurtuldu
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Kaynak: İHA

Balıkesir, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otoyolda refüje çarpan lüks otomobil karı kocaya mezar oldu! İki çocuk ise yaralı kurtuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otoyolda refüje çarpan lüks otomobil karı kocaya mezar oldu! İki çocuk ise yaralı kurtuldu - Son Dakika
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