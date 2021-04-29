Otoyolda otomobil yandı - Son Dakika

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde TEM otoyolunda hareket halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, kullanılmaz hale geldi.
TEM otoyolunda Adem Tokgöz yönetimindeki 34 HK 0349 plakalı otomobil, Körfez gişeleri mevkiine geldiğinde motor kısmından alev aldı. Tokgöz, aracını yolun sağına çekip, itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında otomobil, kullanılmaz hale geldi. Yangın nedeniyle ulaşıma kapatılan yolun İstanbul istikameti, çalışmaların ardından yeniden açıldı.
Kaynak: DHA
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