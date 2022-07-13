Alınan bilgilere göre, içerisinde 3'ü çocuk 5 kişinin bulunduğu S.Ü. (34) idaresindeki 34 AAV 312 plakalı otomobil, İstanbul istikametinden Bursa istikametine seyir halindeyken Orhangazi Tüneli yakınlarında motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Motordaki yangını fark eden sürücü S.Ü., aracı emniyet şeridine çektikten sonra ailesi ile birlikte araçtan indi. Otomobil bir anda alev topuna dönerken, araca ilk müdahaleyi yoldan geçen araçlardan inen vatandaşlar tarafından yangın tüpleri ile yapıldı.

Kaynak: İHA

Orhangazi, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Otoyolda otomobil yangını - Son Dakika

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