Son Dakika Haberleri: Otoyolda Otomobilin Çarptığı Karayolları İşçisi Hayatını Kaybetti

Otoyolda Otomobilin Çarptığı Karayolları İşçisi Hayatını Kaybetti

46 dakika önce

Niğde'de otobanda otomobilin çarptığı karayolları işçisi hayatını kaybetti.

Otoyolda Otomobilin Çarptığı Karayolları İşçisi Hayatını Kaybetti, System.String[]
Niğde'de otobanda otomobilin çarptığı karayolları işçisi hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında,Niğde-Adana otobanında meydana geldi. Karayollarında işçi olarak çalışan 57 yaşındaki Fahrettin Gültepe, yoldan dubaları toplarken bir otomobil çarptı. Gültepe olay yerinde yaşamını yitirirken otomobil ise kaçtı. Ekipler kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. - NİĞDE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 01:30 Kaynak: İHA

Adana, Gültepe, Niğde, 3. Sayfa
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