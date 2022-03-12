Otoyolda otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Otoyolda otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

12.03.2022 09:57
Otoyolda otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

İZMİR'in Bornova ilçesinde otoyolda otomobilin önünde giden otomobile çarptığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İZMİR'in Bornova ilçesinde otoyolda otomobilin önünde giden otomobile çarptığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında İzmir- Aydın Çevreyolu Bornova Viyadüğü Ege Üniversitesi yol ayrımı yakınında meydana geldi. Servet Kaya yönetimindeki 45 SR 225 plakalı otomobile, arkadan gelen Ahmet Utku yönetimindeki 35 HFY 79 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Kaya'nın otomobili yol kenarındaki beton bariyerlere savrulurken, Utku'nun aracı ise metrelerce sürüklendi. Kazada Servet Kaya yaşamını yitirdi, diğer araç sürücüsü Ahmet Utku ile yanındaki Haydar Canpolat ise yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaya'nın cansız bedeni de yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kaza nedeniyle Bornova yönünde trafik tek şeritten sağlandı. Araçların kaldırılmasının ardından ulaşım yaklaşık 2 saat sonra yeniden normale döndü.


Otoyolda otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Otoyolda otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Otoyolda otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Otoyolda otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Otoyolda otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Otoyolda otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Otoyolda otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Otoyolda otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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Ege Üniversitesi, İzmir, Kaza, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otoyolda otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otoyolda otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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