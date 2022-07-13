Otoyolda seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Otoyolda seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

13.07.2022 12:31
Otoyolda seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

İstanbul- İzmir Otoyolu'nun Orhangazi Tüneli yakınında Bursa yönüne seyreden S.Ü. (34) idaresindeki 34 AAV 312 plakalı otomobilin motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı.

Yangını fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekti. Otomobildeki 3'ü çocuk 5 kişinin inmesinin ardından büyüyen alevlere, yoldan geçen sürücüler yangın tüpleriyle müdahalede bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri kısa sürede alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Aracın kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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Kaynak: AA

Orhangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otoyolda seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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