Son Dakika Haberleri: Otoyolda Sıkıştırılan Otomobil Köprüden Uçtu: 5 Yaralı

Otoyolda Sıkıştırılan Otomobil Köprüden Uçtu: 5 Yaralı

58 dakika önce

Diyarbakır'da, başka bir aracın sıkıştırması sonucu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil köprüden uçtu, kazada biri bebek biri de çocuk olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Otoyolda Sıkıştırılan Otomobil Köprüden Uçtu: 5 Yaralı, System.String[]
Diyarbakır'da, başka bir aracın sıkıştırması sonucu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil köprüden uçtu, kazada biri bebek biri de çocuk olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Olay, Bağlar ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır- Şanlıurfa yolunda seyreden 34 KHJ 23 plakalı otomobil sürücüsü, Cezaevi semtine dönmek isterken arkadan gelen aracın sıkıştırması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan araç, Park Orman Altgeçidi Köprüsüne uçtu. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda ambulans ve güvenlik güçleri sevk edildi. Araçta bulunan biri bebek, biri çocuk olmak üzere 5 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 04:14 Kaynak: İHA

Bağlar, Diyarbakır, 3. Sayfa
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