Otoyolda sulama yapan tankere çarpan kadın sürücü öldü - Son Dakika

Balıkesir- İstanbul otoyolunun Yeniköy mevkiinde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.
Otoyolun İzmir istikametinden İstanbul istikametine seyir halinde olan Selma Öktem'in kullandığı 48 UA 216 plakalı araç, yolun sağ tarafında durarak sulama yapan A.I idaresindeki 63 LK 002 plakalı su tankerine arkadan çarptı. Kazada araç sürücüsü Selma Öktem olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan Sevgi Öktem yaralanarak hastaneye sevk edildi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
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