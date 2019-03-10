Otoyolda Tavuk Eti Yüklü Tır'da Yangın

ŞANLIURFA'da dondurulmuş tavuk eti yüklü TIR'da bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

ŞANLIURFA'da dondurulmuş tavuk eti yüklü TIR'da bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesi ile söndürülen yangında yaralanan olmazken, yanan tavuk etleri nedeniyle etrafı koku sardı.



Yangın, öğle saatlerinde Şanlıurfa- Gaziantep otoyolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Gaziantep yönünde ilerleyen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 BTF 56 plakalı dondurulmuş tavuk eti yüklü TIR'da henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dorseden yükselen alevleri gören sürücü TIR'ı yol kenarına çekerek itfaiye ve polis ekiplerinden yardım istedi. Rüzgarın etkisi ile kısa sürede büyüyen yangını itfaiye ekipleri söndürdü. Yaralanın olmadığı yangında TIR kullanılamaz hale gelirken, yanan tavuk etleri nedeniyle de etrafa kötü koku yayıldı.



Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.



- Şanlıurfa

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