Son Dakika Haberleri: Otoyolda tehlikeli yolculuk
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Otoyolda tehlikeli yolculuk

19 dakika önce

Samsun'da fındık yüklü bir kamyonetin, üzerinde küçük bir çocukla trafikte tehlikeli bir şekildeki seyir etmesi objektiflere yansıdı.

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Samsun'da fındık yüklü bir kamyonetin, üzerinde küçük bir çocukla trafikte tehlikeli bir şekildeki seyir etmesi objektiflere yansıdı.


Olay, Samsun Terme ilçesi Samsun- Ordu kara yolunda meydana geldi. Tedbir alınmadan düzensiz bir şekilde fındık çuvalları yüklenerek Karadeniz Sahil Yolu'na çıkan bir kamyonet, trafikteki sürücüleri tedirgin etti. Fındık çuvalları üzerine 15-16 yaşlarında bir çocuğun oturması ise yürekleri ağza getirdi.


Tehlikeli yolculuk, 60 kilometre hızla giden kamyonetin arkasında bulunan otomobildeki kişiler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - SAMSUN

Karadeniz Sahil Yolu, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 11:30 Kaynak: İHA
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