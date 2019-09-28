Otoyolda tehlikeli yolculuk

Samsun'da fındık yüklü bir kamyonetin, üzerinde küçük bir çocukla trafikte tehlikeli bir şekildeki seyir etmesi objektiflere yansıdı.



Olay, Samsun Terme ilçesi Samsun- Ordu kara yolunda meydana geldi. Tedbir alınmadan düzensiz bir şekilde fındık çuvalları yüklenerek Karadeniz Sahil Yolu'na çıkan bir kamyonet, trafikteki sürücüleri tedirgin etti. Fındık çuvalları üzerine 15-16 yaşlarında bir çocuğun oturması ise yürekleri ağza getirdi.



Tehlikeli yolculuk, 60 kilometre hızla giden kamyonetin arkasında bulunan otomobildeki kişiler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - SAMSUN