Son Dakika Haberleri: Otoyolda tehlikeli yolculuk kamerada
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Otoyolda tehlikeli yolculuk kamerada

1 saat önce

Otoyolda tehlikeli yolculuk kameradaSAMSUN - Samsun'da fındıklı yüklü kamyonetin üzerinde tehlikeli bir şekilde yolculuk eden çocuk amatör kamera tarafından görüntülendi.

Otoyolda tehlikeli yolculuk kamerada

SAMSUN - Samsun'da fındıklı yüklü kamyonetin üzerinde tehlikeli bir şekilde yolculuk eden çocuk amatör kamera tarafından görüntülendi.

Olay, Samsun Terme ilçesi Samsun- Ordu kara yolunda meydana geldi. Tedbir alınmadan düzensiz bir şekilde fındık çuvalları yüklenerek Karadeniz Sahil Yolu'na çıkan bir kamyonet, trafikteki sürücüleri tedirgin etti. Fındık çuvalları üzerine 15-16 yaşlarında bir çocuğun oturması ise yürekleri ağza getirdi.

Tehlikeli yolculuk, 60 kilometre hızla giden kamyonetin arkasında bulunan otomobildeki kişiler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Otoyolda tehlikeli yolculuk kamerada

Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 12:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Doktor ve yaralı genç arasındaki inanılmaz tesadüf
Ege'de göçmenleri taşıyan bot battı: 5'i çocuk 7 kişi yaralandı Bursa annesi tarafından minibüste bırakılan engelli çocuk fenalaştı 26 çocuk, ailelerin desteği ile ikna edilerek PKK'dan kurtarıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2019 13:35:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otoyolda tehlikeli yolculuk kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]