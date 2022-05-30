Başakşehir'de otoyolda tehlikeli yolculuk kamerada - Son Dakika
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Başakşehir'de otoyolda tehlikeli yolculuk kamerada

30.05.2022 11:33

Başakşehir'de otoyolda tehlikeli yolculuk kamerada Otomobilin bagaja girdi, yolda zikzaklar çizen motosikletli arkadaşını görüntüledi Başakşehir'de otomobilin bagajına girerek yolda zikzaklar çizen motosikletli arkadaşını görüntüleyen gencin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Başakşehir'de otoyolda tehlikeli yolculuk kamerada

Otomobilin bagaja girdi, yolda zikzaklar çizen motosikletli arkadaşını görüntüledi

İSTANBUL - Başakşehir'de otomobilin bagajına girerek yolda zikzaklar çizen motosikletli arkadaşını görüntüleyen gencin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Olay Başakşahir - Kayabaşı yolunda dün gerçekleşti. Otomobilin bagajına giren bir kişi, motosikletle yolda zikzaklar çizerek ilerleyen arkadaşını görüntülemeye çalıştı. Dörtlüleri yanan aracın bagajına oturan şahıs ve zikzaklar çizerek ilerleyen motosikletli başka bir sürücünün cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

Başakşehir'de otoyolda tehlikeli yolculuk kamerada
Başakşehir'de otoyolda tehlikeli yolculuk kamerada
Başakşehir'de otoyolda tehlikeli yolculuk kamerada
Başakşehir'de otoyolda tehlikeli yolculuk kamerada
Başakşehir'de otoyolda tehlikeli yolculuk kamerada

YORUMLAR
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Başakşehir'de otoyolda tehlikeli yolculuk kamerada Başakşehir'de otoyolda tehlikeli yolculuk kamerada Ali Babacan: Bugün seçim olsa seçilemeyecek bir hükümetin kalan dönemde ülkeyi nasıl yöneteceğinin çok dikkatli bir şekilde masaya yatırılması lazım Ali Babacan: Bugün seçim olsa seçilemeyecek bir hükümetin kalan dönemde ülkeyi nasıl yöneteceğinin çok dikkatli bir şekilde masaya yatırılması lazım
Kaynak: İHA

Başakşehir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başakşehir'de otoyolda tehlikeli yolculuk kamerada - Son Dakika


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