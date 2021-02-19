Otoyolda ters yönde hız yapan otomobil, yolcu otobüsüyle çarpıştı. 2 ölü, 10 yaralı - Son Dakika
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Otoyolda ters yönde hız yapan otomobil, yolcu otobüsüyle çarpıştı. 2 ölü, 10 yaralı

19.02.2021 12:50
Otoyolda ters yönde hız yapan otomobil, yolcu otobüsüyle çarpıştı. 2 ölü, 10 yaralı

BURSA'da otoyolda ters yönde ilerleyen otomobil, yolcu otobüsüyle çarpıştı.

BURSA'da otoyolda ters yönde ilerleyen otomobil, yolcu otobüsüyle çarpıştı. Kazada, otomobilde sıkışan Hasan Barca ve Raifcan Kaplan hayatlarını kaybederken, otobüsteki 10 yolcu yaralandı. Kaza, otoyol kamerasınca kaydedildi.

Kaza, saat 03.30 sıralarında Gebze-Bursa- İzmir Otoyolu'nun Osmangazi ilçesi Karabalçık Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Hasan Barca, 07 BAV 32 plakalı otomobiliyle otoyolda, ters yöne girerek hız yaptı. Otomobil, karşı yönden gelen ve Tekirdağ'dan İzmir'e giden S.C. (38) yönetimindeki yolcu otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde, Barca ve beraberindeki Raifcan Kaplan sıkışarak, hayatlarını kaybetti.

Otobüsteki 10 yolcu da yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralı yolcular, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.

Hasan Barca ve Raifcan Kaplan'ın cansız bedenleri ise, itfaiye ekiplerince çıkarıldıktan sonra Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı otoyol kamerasınca kaydedildi. Görüntüde otomobilin ters şeritte ilerlemesi ve  kendi şeridinde gelen otobüs ile kafa kafaya çarpışması yer alıyor.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Otoyolda ters yönde hız yapan otomobil, yolcu otobüsüyle çarpıştı. 2 ölü, 10 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otoyolda ters yönde hız yapan otomobil, yolcu otobüsüyle çarpıştı. 2 ölü, 10 yaralı - Son Dakika
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