OTOYOLDA TIR'IN DORSESİ ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

OTOYOLDA TIR'IN DORSESİ ALEV ALEV YANDI

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde dorsesi tutuşan TIR alev alev yanarken, TEM yolu İstanbul istikameti kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.

Olay gece saatlerinde TEM Otoyolu Dilovası Tavşancıl dinlenme tesisleri mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönünde ilerleyen Bulgaristan uyruklu Nikolas Goran idaresindeki VL 023 KF plakalı TIR'ın dorsesinde yangın çıktı. Aracının dorsesinden yükselen alevleri gören sürücü, emniyet şeridinde durarak yardım istedi. Bu sırada durumu gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, banyo malzemeleri taşıyan TIR'ın dorsesinden yükselen alevlere müdahale ederken, polis ekipleri de yolu trafiğe kapattı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Söndürme çalışmasının ardından yolun 1 şeridi trafiğe açılarak, araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı. Karayolları ekiplerinin yolda yaptığı temizlik ve yanan dorsenin yoldan kaldırılması çalışmaları devam ediyor.