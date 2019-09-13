Son Dakika Haberleri: Otoyolda tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti
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Otoyolda tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti

2 saat önce

Eyüpsultan'da otoyolda yürüyen Slovakya uyruklu kişi, tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Otoyolda tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti, System.String[]

Eyüpsultan'da otoyolda yürüyen Slovakya uyruklu kişi, tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kuzey Çevre Otoyolu'nda yürüyen Slovakya uyruklu S.L'ye (29) yoldan geçen tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 20 metre sürüklenen S.L. olay yerinde hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden S.L. olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olaya karıştıktan sonra kaçan tırı tespit etmek için güvenlik kameralarına incelemeye aldı.

Slovakya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:08 Kaynak: AA
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