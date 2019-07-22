Otoyolda trafik kazası: 2 yaralı
1 saat önce
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde bir otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 10:59 Kaynak: AA
'nun Bolu
kesiminde bir otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'ndan Ankara
istikametine seyreden Birten Özge Ak idaresindeki 34 PN 4256 plakalı otomobil, Bolu Doğu Gişeleri mevkinde önünde seyreden Abdulkadir Yıldız yönetimindeki 80 GB 441 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile yanında bulunan Betül Özlem Ak olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu
Ünitesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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