Son Dakika Haberleri: Otoyolda trafik kazası: 2 yaralı
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Otoyolda trafik kazası: 2 yaralı

1 saat önce

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde bir otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Otoyolda trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde bir otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'ndan Ankara istikametine seyreden Birten Özge Ak idaresindeki 34 PN 4256 plakalı otomobil, Bolu Doğu Gişeleri mevkinde önünde seyreden Abdulkadir Yıldız yönetimindeki 80 GB 441 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile yanında bulunan Betül Özlem Ak olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Anadolu Otoyolu, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 10:59 Kaynak: AA
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