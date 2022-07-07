Motosikletli faciaya davetiye çıkardı: Motosikleti tek teker üzerinde kullandı, gişelerden kaçak geçti

İSTANBUL - Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir motosiklet sürücüsü, trafikte tek teker kullandığı motosikletiyle süratle ilerleyerek adeta faciaya davetiye çıkardı. Sürücünün tek tekerlek üzerinden 180 kilometre hızla ilerlediği ayrıca gişelerden kaçak geçtiği, kendisini uyaran görevlilerle de tartıştığı anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir motosiklet sürücüsü, yoldaki diğer araçlara aldırış etmeden tek teker üstünde ilerleyip hem kendi canını hem de trafiği tehlikeye düşürdü. Motosikletiyle tek tekerlek üzerinde hız sınırını aşıp, akrobatik hareketlerle trafiği tehlikeye sokan sürücü şov uğruna bir grup motosikletliyle de tek teker üzerinde yarıştığı gözlendi. Sürücü, adeta faciaya davetiye çıkarttığı anları ise kayıt ederek kendi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Motosikletin sürücüsünün kendi sosyal medya hesabından alınan görüntülerde tek tekerlek üzerinde 180 kilometre hızla ilerlediği, gişelerden de kaçak geçtiği, polis kendisini uyaran görevlilerle de tartıştığı, polis ekiplerini gördüğü halde tek tekerlek üzerinden hızına devam ettiği ilerlediği görülüyor.