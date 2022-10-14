Olay, Aydın-İzmir Otoyolu Germencik gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Otomobili yol kenarına çeken araç sürücüsü durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Uzun uğraşlar sonucu söndürülen araç demir yığına dönerek kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İHA

Tragger, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Otoyolda yanan araç demir yığınına döndü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.