Otoyolda yanan araç hurdaya döndü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otoyolda yanan araç hurdaya döndü - Son Dakika

Otoyolda yanan araç hurdaya döndü

6 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesi TEM otoyolunda seyir halindeki otomobilin motor kısmı bilinmeyen nedenden alev aldı.

Otoyolda yanan araç hurdaya döndü, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesi TEM otoyolunda seyir halindeki otomobilin motor kısmı bilinmeyen nedenden alev aldı. Sürücünün güvenlik şeridine çektiği aracın her tarafını saran alevler, aracı hurdaya döndürdü. Olayda şans eseri araçtaki 3 kişi yara almadan kurtuldu.


Alınan bilgiye göre, TEM otoyolu Tarsus- Pozantı mevkisi Pelit tesisleri yakınlarında Erden G.'nin kullandığı 58 ND 933 plakalı otomobilin, seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, otomobili güvenlik şeridine park etti.


Kendi imkanları ve çevredeki diğer sürücülerin imkanlarıyla alevler söndürülemeyince olay yerine Büyükşehir itfaiye ekipleri çağrıldı.


Seri şekilde olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, otomobilin her tarafını saran alevleri söndürdüler. Araç hurdaya dönerken, şans eseri olayda yaralanan olmadı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN

TEM Otoyolu, Mersin, Tarsus, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 05:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Mersin'de tefeci operasyonu
4 yaşındaki Berra'nın sırtına 100 saçma isabet etti Yunanistan'da Türk diplomata çirkin saldırı Vapurdan düşen kadın yaşamını yitirdi

Son Dakika Haberleri
23:57 (Düzeltme) Yemekten sonra rahatsızlanan 74 asker hastaneye kaldırıldı - Son Dakika Haber
23:51 İsrail: Türkiye ile Libya'nın anlaşmasına karşıyız, ancak savaş gemileri gönderecek değiliz - Son Dakika Haber
23:49 Dışişleri'nden Özbekistan'daki seçimler hakkında açıklama - Son Dakika Haber
23:48 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Libya mutabakatı) Bölgenin istikrarı söz konusu olduğunda da... - Son Dakika Haber
23:36 Benzin ve motorine zam yapıldı - Son Dakika Haber
23:07 Meral Akşener'den Mansur Yavaş'a destek: Mansur Yavaş yalnız değildir - Son Dakika Haber
22:39 Çipras'tan dikkat çeken Türkiye itirafı: Ege'de sıcak temastan korkuyordum - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 00:07:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Otoyolda yanan araç hurdaya döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]