Otoyolda yanan araç hurdaya döndü - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyolda yanan otomobil kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, TEM otoyolu Pozantı- Ankara yönü, Pelit Tesisleri yakınında meydana gelen olayda, Bahadır Kılıççıoğlu 33 E 6557 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken aracın motor kısmından dumanlar yükseldi. Durumu fark eden sürücü aracı güvenlik şeridine çekti. Motor kısmında oluşan alevler bir anda aracın büyük bölümünü sardı. Şans eseri yaralananın olmadığı yangına Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Tamamen yanan araç kullanılmaz hale geldi. - MERSİN