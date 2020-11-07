Otoyolda yanan araç, kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde seyir halindeyken yanan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'ndan Ankara istikametine ilerleyen Kenan B. idaresindeki 06 CFC 724 plakalı hafif ticari araç, Düzce mevkisinde motor kısmından yanmaya başladı.
Durumu fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını söndürdü.
Aracın kullanılamaz hale geldiği yangın nedeniyle otoyolun Ankara istikametine ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.
- Kaynak: AA
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