Otoyolda yanan TIR hurdaya döndü - Son Dakika
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Otoyolda yanan TIR hurdaya döndü

13.10.2022 03:10

Otoyolda yanan TIR hurdaya döndü Adana'nın Pozantı ilçesinde bakliyat yüklü TIR otoyolda alev alev yandı.

Otoyolda yanan TIR hurdaya döndü

ADANA - Adana'nın Pozantı ilçesinde bakliyat yüklü TIR otoyolda alev alev yandı.

Uğur Tikeç yönetimindeki 2178 R KKTC plakalı bakliyat yüklü TIR, bugün saat 01.00 sıralarında Adana-Ankara otoyolu, Akçatekir Mahallesi mevkisinde motor kısmından alev aldı.

TIR'ı yolun kenarına çeken Tikeç, kendisini dışarı atarak canını kurtardı. Kısa sürede alevler içinde kalan TIR'a itfaiye ekipleri müdahale etti. Otoyol kısa süreli araç trafiğine kapatılırken söndürülen TIR kullanılmaz hale geldi.

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Kaynak: İHA

TEM Otoyolu, Pozantı, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otoyolda yanan TIR hurdaya döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otoyolda yanan TIR hurdaya döndü - Son Dakika
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