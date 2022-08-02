Otoyolda yarış yapan araç, 23 yaşındaki gence çarpıp hayatını kararttı... O anlar kamerada - Son Dakika
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Otoyolda yarış yapan araç, 23 yaşındaki gence çarpıp hayatını kararttı... O anlar kamerada

02.08.2022 09:22

Otoyolda yarış yapan araç, 23 yaşındaki gence çarpıp hayatını kararttı.

Otoyolda yarış yapan araç, 23 yaşındaki gence çarpıp hayatını kararttı... O anlar kamerada

Yaylaya giderken tesadüfen gördüğü yarışı izlemek istedi, ölümden döndü

Yarışta birinci olan sürücünün kullandığı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybedip Sedat'a böyle çarptı

Amca İsmail Leventöz:

"Önlem alınmasını istiyoruz"

ADANA - Adana'da otoyolda yarışan bir araç, birinci olduktan sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında yarışı izleyen 23 yaşındaki gence çarptı. Çarpma anı saniye saniye görüntülenirken sağ bacağını kaybeden gencin yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Gencin ailesi, otoyolda yapılan yarışların son bulmasını istedi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Tarsus-Adana- Gaziantep otoyolu, Adana-Tarsus istikameti 5'nci kilometrede geçen Cumartesi akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 23 yaşındaki Sedat Leventöz, kardeşi Hasan ile birlikte Pozantı ilçesine giderken otoyolda bir kalabalık olduğunu gördü. Bunun üzerine Leventöz, kardeşiyle birlikte kalabalığın arasına karıştı.

Yarışı izleyen kalabalığın üzerine sürdü

Bu sırada otoyolda para karşılığı yarış yapanların olduğunu gören Leventöz kardeşler, yarışı izlemeye başladı.

Bu sırada plakası öğrenilemeyen otomobili kullanan E.Y., yarışta birinci olduktan sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobili yol kenarında yarışı izleyen kalabalığa sürdü. Kalabalıkta birçok kişi ve Hasan Leventöz son anda kaçmayı başarırken Sedat Leventöz kaçamadı ve aracın altında kaldı.

Çarpma anı ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza sırasında sağ bacağı kopan Leventöz, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulans ile Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Leventöz'ün sağ bacağının tamamen koptuğu ve dikilemeyeceği, çarpma sonucu elinde de hasar kalacağı tespit edildi.

Ailenin acılı bekleyişi sürerken Sedat Leventöz'ün de durumunun iyiye gittiği ancak yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

"Otoyolda yapılan yarışlara son verilsin"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Sedat Leventöz'ün amcası İsmail Leventöz, "Sedat ve kardeşi Pozantı ilçesine bağlı Tekir Mahallesi'ne giderken yol kenarında ki kalabalığı görüyor. Hasan ısrar ediyor ve iki kardeş kalabalığın yanına gidiyor. Yarış olduğunu orada görüyorlar. İzlemeye başlıyorlar ve kaza o sırada yaşanıyor" diye konuştu.

Sedat Leventöz'ün sağlık durumunun iyiye gittiğini anlatan amca Leventöz, "Genel durumunun iyiye gittiğini söylediler ama sağ bacağını kaybetti. Uzuv kaybı oldu. Hastamızın biran önce iyileşmesini, sağlığına kavuşmasını ve gerekenin yapılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Otoyolda yapılan yarışların son bulmasını istediğini vurgulayan İsmail Leventöz, "Orası bir otoyol. Orada hız limitleri belli. Uyulması gereken kurallar var. Gerek emniyet güçleri, gerekse de yerel yönetimlerin önlem almalarını istiyoruz. Kimsenin canı yanmasın. Sonuçta ortada insan hayatı var" dedi.

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Kaynak: İHA

TEM Otoyolu, Tragger, Tarsus, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otoyolda yarış yapan araç, 23 yaşındaki gence çarpıp hayatını kararttı... O anlar kamerada - Son Dakika

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