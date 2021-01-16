Otoyolda yarış yapan motosiklet sürücülerine ceza yağdı - Son Dakika

Otoyolda yarış yapan motosiklet sürücülerine ceza yağdı
16.01.2021 14:34
Otoyolda yarış yapan motosiklet sürücülerine ceza yağdı Hatay'da otoyol üzerinde motosikletle yarış yaparak trafiği tehlikeye sokan ve bu anları sosyal medyada paylaşan 4 kişiye toplam 7 bin 426 TL para cezası uygulandı.
Otoyolda yarış yapan motosiklet sürücülerine ceza yağdı
HATAY - Hatay'da otoyol üzerinde motosikletle yarış yaparak trafiği tehlikeye sokan ve bu anları sosyal medyada paylaşan 4 kişiye toplam 7 bin 426 TL para cezası uygulandı.
13 Ocak günü Mustafa Çelik (31), Müslüm Çopur (23), Adem Nur ve Halil Karademir isimli 4 kişi Dörtyol O-53-05 otoyoluna geldi. Burada Mustafa Çelik ve Müslüm Çopur bin TL karşılığı tescilsiz motosikletleriyle yarış yaptı. Trafiği tehlikeye sokan gençler bu anları da sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Gelen şikayetler üzerine güvenlik güçlerince yapılan çalışmada 4 kişi gözaltına alındı. Trafik güvenliğini tehlikeye sokan şahıslara trafik kanununun ilgili maddelerinden toplam 7 bin 426 TL para cezası uygulandı.
Son Dakika Erdoğan Manisa'daki enerji santrallerinin açılışını gerçekleştirdi: Yerli kaynaklarımıza dayalı enerji sistemi kuracağız Güzel model Anna Falchi, Lazio'nun Roma galibiyeti sonrası soyundu Usta besteci ve eğitmen Muammer Sun'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu 14 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulunan market sahibine gözaltı! "Ben ettim, sen etme" diye yalvarmış Gelin ve damadın 'Gerdek partisi' sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti Dünya, öz kızlarını 5 yıldır kafese kapatan aileyi konuşuyor! Kıyafetlerini yediği için çuval giydirmişler Gökten başına servet yağdı! Evinin çatısına düşen göktaşına müşteri arıyor MHP'li başkandan saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ'la ilgili tepki çeken paylaşım