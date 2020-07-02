Otoyolda yarışan beton mikseri sürücülerine para cezası - Son Dakika

Ayrıca sürücülere, 57/1-a maddesi kapsamında kavşaklara yaklaşırken kavşaktaki şartlara uyacak şekilde yavaşlamamak, dikkatli olmamak, geçiş hakkı olan araçlara ilk geçiş hakkını vermemekten 132'şer TL idari para cezası uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Mu¨du¨rlu¨ğu¨ görevlilerince yapılan çalışma sonucunda, otoyolda yarışan sürücülerin Ferhat E. ve Yunus E. olduğu tespit edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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