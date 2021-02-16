Otoyolda yoğun kar yağışı nedeniyle iki ayrı kaza - Son Dakika
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Otoyolda yoğun kar yağışı nedeniyle iki ayrı kaza

Otoyolda yoğun kar yağışı nedeniyle iki ayrı kaza

16.02.2021 14:42

Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda, yoğun kar yağışı nedeniyle iki ayrı kaza meydana geldi.

GEBZE-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nda, yoğun kar yağışı nedeniyle iki ayrı kaza meydana geldi. Kazalarda yaralanan bir kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bursa'da etkisini artıran şiddetli kar yağışı nedeniyle sürücüler, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda zor anlar yaşıyor. Saat 12.00 sıralarında otoyolun Orhangazi bölgesinde, İstanbul'a doğru giden bir yolcu otobüsü, kayganlaşan yolda sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu önünde seyreden bir başka yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazada can kaybı ya da yaralanan olmazken, her iki otobüsteki yolcular, başka otobüslere aktarıldı.

Bu kazanın hemen ardından, bu kez Orhangazi tüneli yakınlarında bir başka kaza meydana geldi. 81 KJ 313 plakalı Lütfü Çakmak (52) yönetimindeki minibüs, sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu önünde seyreden kargo kamyonuna arkadan çarptı. Araç içerisinde sıkışan minibüs sürücüsü için bölgeleye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Minibüs sürücüsü, araçtan itfaiye ekiplerince çıkarılarak, sağlık ekipleri tarafından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri her iki kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü----------------------Kazalardan detaylar-Kar yağışından detaylar

Haber-Kamera:  Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ,(Bursa),


Kaynak: DHA
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