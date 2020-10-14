Otoyolda yol ortasına oturan kadın, ölüme davetiye çıkardı - Son Dakika

Otoyolda yol ortasına oturan kadın, ölüme davetiye çıkardı

14.10.2020 04:39
Otoyolda yol ortasına oturan kadın, ölüme davetiye çıkardı, System.String[]

İstanbul-Çanakkale yolunda yol ortasına oturan bir kadın, yürekleri ağza getirdi.

İstanbul- Çanakkale yolunda yol ortasına oturan bir kadın, yürekleri ağza getirdi.

İstanbul - Çanakkale yolunun Tekirdağ'ın Malkara ilçesi civarında bir kadın, gece yarısı çift şeritli yolun ortasına oturarak, ölüme davetiye çıkardı. Yoldan geçen sürücülere korku dolu anlar yaşatan kadın, tavırlarıyla yürekleri ağza getirdi. Yoldan geçen duyarlı bir vatandaşın ihbarıyla olay yerine giden polis ekipleri, kadını ezilmekten kurtardı. - TEKİRDAĞ

Otoyolda yol ortasına oturan kadın, ölüme davetiye çıkardı
Otoyolda yol ortasına oturan kadın, ölüme davetiye çıkardı
Otoyolda yol ortasına oturan kadın, ölüme davetiye çıkardı

Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul, Kadın, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otoyolda yol ortasına oturan kadın, ölüme davetiye çıkardı - Son Dakika

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