Son Dakika Haberleri: Otoyolda yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı: 1 ölü
Son Dakika Güncel Otoyolda yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı: 1 ölü - Son Dakika

Otoyolda yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı: 1 ölü

6 saat önce

Anadolu Otoyolu'nunda, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Otoyolda yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı: 1 ölü, System.String[]

Anadolu Otoyolu'nunda, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nun Yukarısoku kesiminde bulunan bir dinlenme tesisinden yolun karşısına geçmeye çalışan Şengül Doğan'a (39) Ankara istikametinde seyreden Selahattin Bıyık idaresindeki 34 FCC 37 plakalı otomobil çarptı.

Kaza yapan sürücünün çağırması üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 100 metre savrulan kadının olay yerine hayatını kaybettiğini belirledi.

Doğan'ın cenazesi olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Morguna kaldırıldı.

Refüjde bulunan kısımdaki tellerin karşı tarafa geçmek amacıyla açıldığını belirleyen polis ekipleri, hayatını kaybeden Doğan'ın da bu yolu kullanmak isterken kaza geçirdiğini belirledi.

Bir süre hayatını kaybeden kadının kimliğini belirleyemeyen polis ekipleri kazanın meydana geldiği alanda kimlik aradı.

Anadolu Otoyolu, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 12:18 Kaynak: AA
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