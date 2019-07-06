Son Dakika Haberleri: Otoyolda zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
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Otoyolda zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

1 saat önce

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Otoyolun, Gümüşova Rampaları mevkisi İstanbul istikametinde sürücülerinin kimlikleri ve plakaları öğrenilemeyen bir tır ile tanker, yolcu otobüsü ve otomobil çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi.
İlk belirlemelere göre, kazada bir kişi hayatını kaybetti, biri çocuk 5 kişi yaralandı.
Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
Otoyolda zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 07:23 Kaynak: AA
Anadolu Otoyolu, Gümüşova, Düzce, Güncel
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